ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 656.8 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و677 ألفا و531 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 100.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36 مليونا.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و90 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ692 ألفا و652 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و690 وفاة.