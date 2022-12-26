العالم اليوم - بوغبا يثني على رونالدو: يتفوق على جميع اللاعبين بهذه الصفة

انتم الان تتابعون خبر بوغبا يثني على رونالدو: يتفوق على جميع اللاعبين بهذه الصفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - عبّر الدولي الفرنسي بول بوغبا عن إعجابه بالانضباط الذي كان البرتغالي كريستيانو رونالدو يتمتع به عندما تواجد اللاعبان في مانشستر يونايتد.

وقال بوغبا: "تميز رونالدو بالانضباط الصارم الذي لا يصدق. لم أرَ لاعب كرة بمثل هذا المستوى من الانضباط".

وأضاف: "رأيت الكثير من اللاعبين المحترفين، الذين يأتون مبكرا إلى التدريبات، إلا أن رونالدو كان الأفضل"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع: "حرص على حضور التدريبات يوميا، ولم يفوّت أيا منها. انضباطه تجاه التمرين لا يوصف".

وسبق لبوغبا ورونالدو أن لعبا معا لموسم عاد فيه "الدون" من "يوفنتوس" إلى ملعب أولد ترافورد في صيف عام 2021.

ورحل بوغبا عن صفوف "الشياطين الحمر" في الصيف بصفقة انتقال مجانية، لينضم إلى "يوفنتوس".

أما رونالدو، فتشير تقارير إلى اقترابه من الانتقال إلى "النصر" السعودي مقابل 173 مليون إسترليني سنويا.