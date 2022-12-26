باحث لـ قناة القاهرة الإخبارية: بوتين لا يريد بقاء أوكرانيا دولة مستقلة

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور ميكولا باستون، الكاتب والباحث السياسى من أوكرانيا، على تصريحات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بمؤتمر فى العاصمة الروسية موسكو، التى قال فيها، إن روسيا لن تقدم أى تنازلات للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أو للغرب، وأن واشنطن تهدف إلى تقويض روسيا، واستهداف اقتصادها، ووصف الولايات المتحدة الأمريكية، بالمحرضة على اتخاذ موقف سلبى ضد بلاده، وأن الغرب فقد مصداقيته كشريك سياسى واقتصادى.





وقال باستون، إن بوتين صرح مرارًا وتكرارًا، بأنه على استعداد للتفاوض بشأن السلام، لكنه يرى أن بوتين يحتاج إلى هدنة لإعادة تمركز قواته، ومواصلة الهجوم فى الربيع، موضحًا أن بوتين لا يريد بقاء أوكرانيا دولة مستقلة، ويعمل على التعبئة للاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة موسعة وشاملة. وأوضح الكاتب السياسى من أوكرانيا، أن هدف روسيا النهائى ضم الأراضى الأوكرانية، واستخدامها كمنصة لمواصلة الهجوم على معظم الدول المجاورة، مضيفًا أن الجيش الأوكرانى ازداد قوة بدعم الدول الغربية، ولم يتبقِ لروسيا سوى استخدام السلاح النووى، فروسيا خاضت الحرب بعد رفض تنفيذ مطالبها بتقلص حلف الناتو، وفصل بعض الدول من الحلف والاعتراف بضم بعض الأراضى الأوكرانية، وتسببت الحرب فى خسائر كبيرة بشرية وبنية تحتية واقتصادية.

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