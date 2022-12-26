إسبانيا.. ارتفاع ضحايا سقوط حافلة ركاب فى نهر إلى 7 قتلى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بارتفاع عدد قتلى حادث تحطم حافلة ركاب بعد انحرافها من على جسر، وسقوطها فى نهر بشمال غرب إسبانيا، إلى سبعة أشخاص بعد العثور على جثة أخرى، فيما أصيب اثنان من ركاب الحافلة.





وقال خوسيه مينونيس، ممثل الحكومة الإسبانية فى منطقة جاليثيا للصحفيين، إن السلطات انتشلت الجثة من مجرى النهر بعد أن رصدتها طائرة هليكوبتر للإنقاذ، واستأنفت السلطات الإسبانية جهود البحث والإنقاذ فى وقت سابق، اليوم الإثنين، بعد الإبلاغ عن فقدان شخص. كانت السلطات الإسبانية أنهت عملية البحث بعد انتشال ست جثث وإنقاذ اثنين من الركاب، إذ اعتقدت أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة عند سقوطها كان ثمانية بناء على معلومات من أقارب الضحايا. وقال بيدرو سانتشيث، رئيس الوزراء الإسبانى، فى تغريدة على تويتر: "أشعر بالفزع جراء الحادث المأساوى"، وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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