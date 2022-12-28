العالم اليوم - قادته للعالمية.. باحث مصري يبدع بمجال تطوير البطاريات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - قاد تفوق الشاب المصري، أحمد العبد، الذي لم يتجاوز الثلاثين من العمر للحصول على منح عديدة للدراسة في الخارج فاختار كوريا الجنوبية للدراسة فيها، لتصبح نقطة انطلاقه في بحوثه العلمية الدقيقة.
تفوق العبد العلمي في الكيمياء جعل كبريات الشركات العالمية تستعين بأبحاثه التي طورت صناعة بطاريات الهواتف المحمولة، وتسعى لإحداث طفرة في صناعة السيارات وخلايا الطاقة الشمسية وما يتعلق بتخزين الطاقة المتجددة.
وأوضح العبد في حديث لموقع "دوت الخليج":
- اخترت كوريا الجنوبية للدراسة بسبب ما عرفته عنها من دقة عالية، وقدرة صناعية متطورة.
- درست في كلية العلوم جامعة طنطا بمصر، وأصبحت معيدا في قسم الكيمياء الهندسية بالكلية، بها ثم انتقلت في منحة إلى كوريا الجنوبية حيث حصلت على الماجستير في تخزين الطاقة.
- انتقلت إلى سويسرا بعد ذلك وحصلت على الدكتوراة في نفس المجال، وبحثي حصل على ثالث أفضل دكتوراة في سويسرا في مجال الكيمياء، وأفضل بحث في تخزين الطاقة المتجددة.
- مشروعي حصل على موافقة الحكومة السويسرية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، بالتعاون ما بين جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، وجامعة فريبورغ في سويسرا، وجامعة سول ناشيونال يوفيرستي بكوريا الجنوبية.
- نجحت في تطوير بطاريات الهواتف المحمولة وجعلها أكثر كفاءة وأطول عمرا وأقل تكلفة، واستفادت شركة سامسونغ من بحوثي في تطوير بطاريات هواتفهما المحمولة.
- أبحاثي تقوم على استخدام مادتي البوليمر والسليكون إضافة إلى الكربون في تحسين أداء البطاريات.
- الفكرة تقوم على تبديل طريقة نقل الأيونات داخل البطاريات من وسط سائل إلى وسط صلب، بهدف تقليل احتمالات احتراق البطاريات، ولا تزال تواجهنا مشكلة سرعة تلف البطاريات في السيارات الكهربائية، وهو ما نعمل على إصلاحه.
- أعمل على بحوث في مجال الطاقة المتجددة مع مجموعة من أكبر الخريجين في سويسرا بهدف تطوير البطاريات وخلايا الطاقة الشمسية، وهي بحوث تدعمها شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، وقد تحدث طفرة هائلة في هذه الصناعة التي تشكل مستقبل السيارات في العالم.
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