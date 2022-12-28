الصين تخفف القيود على الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 8 يناير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدنى، اليوم الأربعاء، أن الصين سترفع بعض القيود المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" على رحلات الركاب الدولية اعتبارًا من 8 يناير 2023 لاستئناف تشغيل الرحلات بحكمة.





ووفقًا لمنشور صادر عن الهيئة، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن شركات الطيران المحلية والأجنبية ستقوم اعتبارًا من 8 يناير بتشغيل رحلات ركاب مجدولة وفقًا لاتفاقيات النقل الثنائية، مع رفع القيود المفروضة على عدد الرحلات.

ولن تصنف الصين بعد الآن رحلات وافدة من الخارج على أنها عالية الخطورة، ولن تحدد عامل حمولة الركاب للرحلات الوافدة عند نسبة 75 بالمئة.

وستستأنف الصين تدريجيًا قبول طلبات رحلات الطيران العارض الدولية للركاب من شركات الطيران المحلية والأجنبية، وستستعيد بالكامل عمليات ومتطلبات ما قبل الجائحة فى صيف وخريف عام 2023.

وسيتم التخلى عن الإدارة المغلقة واختبار الحمض النووى وتدابير الحجر الصحى لأطقم الرحلات الوافدة وموظفى المطار ذوى الصلة، وستبذل الجهود لزيادة الدعاية وتعزيز التوجيه والإشراف على استخدام أقنعة الوجه من قبل الركاب.

وفى مواجهة المخاطر المرتفعة لوفود حالات مصابة بكوفيد-19 من الخارج، كانت الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدنى قد أصدرت منشورًا فى مارس 2020 يقيد عدد الرحلات الدولية التى تديرها شركات الطيران المحلية والأجنبية.