العالم اليوم - توقعات بارتفاع صادرات الديزل من روسيا لأوروبا في يناير

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - من المتوقع أن تزيد صادرات روسيا من الديزل في شهر يناير من عام 2023، وذلك قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في شهر فبراير.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرغ، الجمعة، نقلا عن بيانات بالقطاع إن شحنات الوقود من موانئ روسيا بمنطقة البلطيق والبحر الأسود سترتفع إلى 2.68 مليون طن في شهر يناير من العام القادم، بزيادة 8 بالمئة عن الكمية المقررة في شهر ديسمبر الجاري، ولتسجل الصادرات أعلى معدلاتها منذ يناير 2020 على الأقل.

ولا تشمل خطط التحميل الروسية سوى صادرات الديزل التي يجري نقلها إلى موانئ البلاد عبر خطوط أنابيب وبعض الكميات الإضافية الأقل حجما التي يمكن نقلها بالسكك الحديدية.

وأفاد التقرير أيضا أن البيانات الخاصة بميناء "بريمورسك" تشمل أيضا صادرات مزمعة قدرها 120 ألف طن من الديزل من روسيا البيضاء.

وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية، التي يعتمد عليها بشدة من أجل الديزل، بحلول الخامس من شهر فبراير.

ويأتي ذلك بعد فرض حظر على الخام الروسي دخل حيز التنفيذ في الشهر الجاري.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قد أعلنت فرض حد أقصى على سعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار، وردت موسكو من جهتها بقرار يحظر بيع النفط الروسي إلى أي دولة ستقوم بتطبيق سقف الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر.