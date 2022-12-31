العالم اليوم - بالفيديو.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، عدة انفجارات عنيفة هزّت المدينة.

وسُمع دوي عشرة انفجارات على الأقل في كييف بعد ظهر السبت، على ما أفاد مراسلون لوكالة "فرانس برس".

ودعت السلطات المحلية الأوكرانية السكان إلى الاحتماء.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "سُمعت انفجارات في كييف! احتموا!".

وقال كليتشكو: "قتل رجل مسن وأصيب 7 أشخاص في منطقة سولوميانسكي إثر انفجارات في المنطقة السكنية خلال الضربة الصاروخية الروسية".

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب).

وحذر حاكم منطقة كييف قبل فترة وجيزة من الانفجارات من هجوم صاروخي وشيك، وقال إن الدفاعات الجوية في المنطقة تتعامل مع أهداف.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارات في العاصمة الأوكرانية غير مسبوقة من حيث شدتها، مؤكدين أنها استهدفت وسط كييف.