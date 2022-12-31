انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته، اليوم، أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن انتصار روسيا فى أوكرانيا أمر لا مفر منه، قائلاً: "نقاتل لأجل مصالحنا وأمن بلادنا".

وأضاف وزير الدفاع الروسى: "نواجه موقفًا عسكريًا وسياسيًا صعبًا".

وكان المتحدث باسم لوزارة الدفاع الروسية قد أكد أن ضربات المكثفة على مراكز القيادة العسكرية ومنشآت الطاقة عطلت إنتاج وإصلاح المعدات العسكرية لنظام كييف ونقل الاسلحة الأجنبية من غرب أوكرانيا، مشيرًا إلى "تحييد" أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا على محاور عدة وسط تقدم فى دونيتسك.