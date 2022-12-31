بوتين: 2022 عام القرارات الصعبة.. والغرب يستخدم أوكرانيا لتدمير روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العام "2022 كان عام القرارات الصعبة"، مؤكدًا أن الروس أظهروا شجاعة بدعمنا عسكريا بـ أوكرانيا"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





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