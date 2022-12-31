متخصص لـ«القاهرة الإخبارية»: التقارب الروسى الصينى يثير قلق واشنطن

جدة - نرمين السيد - رأى سمير أيوب، المتخصص فى الشأن الروسى، أن العلاقات الروسية الصينية تتطور بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذا التحالف يقلق الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الفخ التى نصبته الولايات المتحدة لاستنزاف روسيا اقتصاديًا وعسكريًا لم ينجح، بل انعكس سلبًا على حلفاء واشنطن الأوروبيين.





وقال سمير أيوب، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن التقارب الصينى الروسى يعد تكاملًا للقوى فى مواجهة سياسة الولايات المتحدة الاستفزازية، التى تعمل على إشغال العالم بأزمات تؤثر على القوى العظمى، خاصة روسيا والصين، بغية إضعافهما. واعتبر الباحث المتخصص فى الشأن الروسى، أن الشعب الروسى يلتف حول سياسة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للعمل من أجل الحفاظ على سيادة ومصالح بلادهم ضد تحريض الولايات المتحدة الأمريكية للشارع الروسى. وفى الوقت ذاته، أكد سمير أيوب، أن التقارب الروسى الصينى، لن يستطيع مجابهة التعاون الأمريكى الأوروبى، بسبب القوة الاقتصادية المتباينة بين الطرفين.

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