خبير سياسى: الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا تهدد برفض الهدنة

جدة - نرمين السيد - قال نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إن الضربات الأوكرانية تعنى أن الرئيس الأوكرانى فولوديمر زيلينكسى رفض هذه الهدنة، بإيعاز من الدول الغربية التى ترى أنه طلب موسكو للهدنة يأتى من أجل التهيئة وتعزير قواها العسكرية.





وأبدى "بوش" لـ"القاهرة الإخبارية"، تعجبه من موقف كييف، لأن موسكو كانت تسعى أن تكون الهدنة بداية الهدوء، مشيرًا إلى أن رفض الهدنة سيعطى موسكو تقوية هجومها وتعزيز قواتها وضرب منشآت الطاقة التى يستخدمها الجيش الأوكرانى لإيصال الأسلحة إلى جبهات القتال. وتوقع أستاذ العلوم السياسية، بأن لا يقل عام 2023 صعوبة عن العام المنصرم إلا أنه قد يحمل حلولًا للأزمة الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن موسكو ستنهى الحرب لصالحها وسط إصرار شعبى وعسكرى ودبلوماسى. وأوضح أن من يراهن على استنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا خلال الحرب فهو واهم، لأن موسكو لا ينقصها أى شيء من موارد الطاقة والحبوب والنفط والغاز والمعادن.

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