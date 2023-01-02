نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بري: لا مجال لانتخاب رئيس للبنان من دون توافق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 2 يناير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنه “آن الأوان لكي يتحمّل الجميع مسؤوليّاتهم تجاه لبنان”، مؤكداً أنه لا بد من حراك جدي بداية السنة الجديدة لحسم الملف الرئاسي سريعا.

وفي حديث له مع صحيفة الجمهورية، كرر بري بأن الفراغ في رئاسة الجمهورية يمكن أن يستمر بضعة أسابيع، وليس أشهرًا، قائلا: “حالة البلد بالويل، بل أقول أنّه على النّار، وهذا ما يفرض التّوافق على انتخاب الرّئيس وإعادة إطلاق عجلة البلد”.

كما أكد قائلا “لن أبادر إلى الدّعوة إلى الحوار من جديد، فقد حاولتُ ولم يستجيبوا، ففي هذه الحالة ما نفع الدّعوة إلى الحوار؟”.

وشدد برّي على أنه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دون التّوافق، قائلا: “وبغير هذا التّوافق ما بيمشي الحال”.

وأوضح أنّ المطلوب، دون إبطاء، أن تبادر جميع الجهات إلى الجلوس سويا للوصول إلى التوافق.

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