روسيا: تدمير 355 مقاتلة و199 مروحية أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين- أنه تم أيضا تدمير 399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7366 دبابة ومدرعة، و957 راجمة صواريخ، و3763 مدفع هاون، و7876 مركبة عسكرية خاصة.
ومن جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة "خيرسون" ياروسلاف يانوشيفيتش إصابة خمسة أشخاص جراء قصف روسى على مركز بيريسلاف الواقع على ضفاف نهر دنيبرو، موضحا أن ثلاثة من بين المصابين حالتهم حرجة.
يشار إلى أنه فى شهر نوفمبر الماضى، انسحبت القوات الروسية من عاصمة المنطقة المسماة أيضا "خيرسون"، وهو ما يمثل نكسة كبيرة لقوات روسيا التى سيطرت على المدينة فى وقت مبكر من بدء عمليتها العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، والتى بدأت فى 24 فبراير 2022.
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