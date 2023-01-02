القاهرة الإخبارية: البرلمان الأوروبى يعلق حصانة نائبين جديدين لقضية فساد

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البرلمان الأوروبى أعلن اليوم الإثنين، بدء إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، ويأتى القرار بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية، التى تحقق فى فضيحة فساد بالبرلمان، ديسمبر الماضى.





وصوّت البرلمان الأوروبى، ديسمبر الماضى، لصالح تجريد إيفا كايلى، نائبة رئيسته من منصبها، بعد اتهامها وآخرين بتلقى أموالًا من دولة عربية مقابل منحها تأثيرًا على القرارات السياسية فى بروكسل، وفق وكالة "رويترز". وصوّت البرلمان على إنهاء ولاية كايلى مبكرًا بأغلبية 625 صوتًا مقابل صوت واحد معارض وامتناع عضوين عن التصويت، وكانت الموافقة على قرار تجريد كايلى من مهامها كواحدة من 14 نائبًا لرئيس البرلمان الأوروبى تتطلب موافقة أغلبية الثلثين، ونفت كايلى ارتكاب أى مخالفات.

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