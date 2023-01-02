«القاهرة الإخبارية»: تجميد ضريبة الكيروسين خلال فصل الشتاء فى الأردن

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، وجه اليوم الاثنين، حكومة بلاده إلى تجميد الضريبة على الكيروسين خلال فصل الشتاء، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الأردنيين.





وأشار ملك الأردن، خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالى محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فى المدينة، إلى جهود جادة تبذل على الصعيد الوطنى لإيجاد حلول اقتصادية، من خلال البرنامج التنفيذى لرؤية التحديث الاقتصادى الهادف إلى التخفيف عن المواطنين. وشدد الملك عبدالله الثانى على أهمية العمل بجدية لتنفيذ مسارات التحديث السياسى والاقتصادى والإدارى فى البلاد خلال عام 2023، لافتا إلى أنه سيكون عام التنفيذ، والقرار يعنى أن صفيحة الكيروسين سعة "20 لترا" انخفضت من 22 دولارا إلى 15 دولارا وفق باحثين بشؤون النفط والطاقة.

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