جدة - نرمين السيد - قال نبيل ميخائل، أستاذ العلوم السياسية بجورج واشنطن، إن الأوساط السياسية الأمريكية تشهد حالة من الجدل حول الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، التى كُشف عن بعض تفاصيلها على مدى الأيام القليلة الماضية، وأظهرت دفع ترامب 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل بالولايات المتحدة، بسبب الخسائر الكبيرة التى زعم وجودها فى السنوات السابقة.





وأضاف «ميخائيل»، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الأمريكى قد لا يولى اهتمامًا كبيرًا للأرقام الواردة فى الإقرارات الضريبية المكشوف عنها خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ترامب قد يلجأ إلى الاستعانة بالمحامين، الذين سيسعون بدورهم لإنهاء القضية بدفع غرامة، فقضية ضرائب ترامب ليست الأولى من نوعها فى التاريخ الأمريكى. وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكى السابق يُمثل التيار القومى فى بلاده، بينما يحاول خصومه إظهاره على أنه تيار «فاشِ» الأمر الذى يمثل جوهر الخلاف الدائر حول ترامب، كما أن هناك شعورًا واضحًا لدى الشعب الأمريكى بأن الصفوة الحاكمة فى بلاده لم تعد تمثله، مشيرًا إلى أن الإعلام الأمريكى له توجه ليبرالى، يسعى من خلاله إلى هدم محاولات الرئيس الأمريكى السابق لإظهار نفسه على أنه البطل المخلص للشعب من مخاوفه من الصين وغيرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ علوم سياسية: ترامب يواجه محاولات اتهامه بالفاشية بسبب الضرائب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.