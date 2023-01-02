«القاهرة الإخبارية»: إغلاق المدارس مع تزايد وفيات الكوليرا فى مالاوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة فى مالاوى، أنّ العدد الإجمالى لحالات الإصابة بالكوليرا بلغ 17824، منهم 595 توفوا منذ الإفادة بوجود حالات إصابة لأول مرة فى مارس من العام الماضى، وأن معدل الوفاة زاد لـ3.34%.

تعد الكوليرا مشكلة سنوية، خلال الأشهر المطيرة فى مالاوى، من نوفمبر إلى مارس، ويكون عدد الوفيات نحو 100 فى العام، لكن من المتوقع أن يكون التفشى الحالى هو الأسوأ حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة فى مالاوى: «نظرًا للتزايد المستمر فى إصابات الكوليرا ووفياتها بمدينتى بلانتاير وليلونجوى، لن تُفتح المدارس الابتدائية والثانوية فى الثالث من يناير الجارى مثلما تم الإعلان من قبل»، وأن الإعلان عن الموعد الجديد لعودة المدارس لفتح أبوابها سيتم لاحقًا.

ودعت وزارة الصحة، السلطات إلى تشديد إجراءات السيطرة على انتشار المرض، بما يشمل رش الكلور لتعقيم الأماكن المكدسة مثل الأسواق والمدارس وتكثيف حملات التطعيم، وتقول منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن معدلات الوفيات تتزايد فى نحو 30 دولة حول العالم أبلغت عن وجود بؤر تفشٍ للكوليرا فى 2022، وهو عدد دول أكثر بنحو الثلث عن المعتاد سنويًا.