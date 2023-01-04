أوكرانيا تعلن تدمير 540 مسيرة روسية و500 صاروخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 10:27 مساءً - قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه أسقط أكثر من 540 طائرة بدون طيار من طراز شاهد منذ سبتمبر من العام الماضي وحوالي 500 صاروخ كروز.

وقال مركز الإعلام العسكري الأوكراني: «خلال الساعتين الأوليين من الليل هذا العام، أسقط الدفاع الجوي الأوكراني 100٪ من الطائرات بدون طيار، أي 84 وحدة».

ذكرت شبكة “سي إن إن” يوم الأربعاء كيف، وفقا لتقييم المخابرات الأوكرانية، تم العثور على أجزاء صنعتها أكثر من اثنتي عشرة شركة أمريكية وغربية داخل طائرة بدون طيار إيرانية واحدة من طراز شاهد-136 أسقطت في أوكرانيا الخريف الماضي.

ويوم الاثنين الماضي، ادعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تخطط لحملة طويلة من الهجمات بطائرات شاهد بدون طيار لاستنفاد أوكرانيا.