«الصحة العالمية» تنتقد تعريف الصين للوفاة بسبب كوفيد: «ضيق للغاية»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 11:25 مساءً - انتقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، تعريف الصين الجديد ووصفته بـ"الضيق للغاية" للوفاة الناجمة عن كوفيد، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد.

وقال المسئول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين، في مؤتمر صحفي في جنيف: "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات".

وتشهد الصين حالياً أسوأ موجة وبائية بعد أن رفعت السلطات بشكل مفاجئ، في مطلع ديسمبر، معظم التدابير الصحية الصارمة لمكافحة كوفيد-19.

ورغم هذه الموجة غير المسبوقة، أبلغت الدولة عن عدد طفيف من الوفيات المرتبطة بكوفيد بعد تغيير مثير للجدل في منهجية حساب الحالات.

كيف تحتسب الصين وفيات كورونا؟

وتحتسب الصين وفيات كوفيد فقط للحالات التي توفي فيها أشخاص جراء وفاتهم من مشاكل في التنفس بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس. هذا التغيير في المنهجية يعني أن عدداً كبيراً من حالات الوفاة غير مدرج على أنه ناجم عن كوفيد.

وأكد راين: "نعتقد أن هذا التعريف ضيق للغاية لأنه مرتبط بفشل الجهاز التنفسي".

الأسبوع الماضي، اجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع مسئولين صينيين لمناقشة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بكوفيد-19 في بلادهم.

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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "نواصل طلبنا من الصين بتقديم بياناتها بشكل أسرع ومنتظم حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني أكثر اكتمالاً وفي الوقت الفعليّ للفيروس".

وأضاف: "هذه البيانات مفيدة لمنظمة الصحة العالمية وللعالم، ونشجع جميع البلدان على مشاركتها. والبيانات ضرورية لمنظمة الصحة العالمية لتتمكن من إجراء تقييمات منتظمة سريعة ومدعمة للوضع الحالي وتكييف مشورتها وإرشاداتها استناداً إلى ذلك".