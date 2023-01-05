العالم اليوم - ضربة لمتصدر الدوري الإيطالي.. إنتر يصعق نابولي

انتم الان تتابعون خبر ضربة لمتصدر الدوري الإيطالي.. إنتر يصعق نابولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 01:20 صباحاً - انتهت سلسلة انتصارات نابولي التي استمرت 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي، الأربعاء، عندما سجل إيدن جيكو هدفا في الشوط الثاني لصالح إنتر ميلان الذي فاز 1-صفر.

وبينما استحوذ نابولي على الكرة في الشوط الأول الذي انتهى من دون أهداف، أنهى جيكو مهاجم إنتر حالة الصمت بالتسجيل في الدقيقة 56 بعد أن لعب الكرة برأسه إثر تمريرة عرضية من فيديريكو ديماركو.

ويتصدر نابولي جدول الترتيب برصيد 41 نقطة من 16 مباراة، ويتقدم بفارق 5 نقاط على ميلان صاحب المركز الثاني.

ويملك إنتر صاحب المركز الرابع 33 نقطة، ويتراجع بفارق 8 نقاط خلف نابولي.