العالم اليوم - على خطى مثيلاتها.. "أمازون" تسرّح أكثر من 18 ألف موظف

انتم الان تتابعون خبر على خطى مثيلاتها.. "أمازون" تسرّح أكثر من 18 ألف موظف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 يناير 2023 04:20 صباحاً - قال الرئيس التنفيذي لـ"أمازون دوت كوم" آندي جاسي في مذكرة للموظفين، الأربعاء، إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستطال أكثر من 18 ألف وظيفة، في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا.

وبدأت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر الماضي، وأخبر مصدر "رويترز" حينها أن "أمازون" تستهدف تخفيض 10 آلاف وظيفة بقسم الأجهزة، فضلا عن قسمي الموارد البشرية والتجزئة.

وتتأهب "أمازون"، التي تعد ثاني أكبر أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، لنمو محتمل بوتيرة أبطأ.

ويأتي هذا فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق.

وستؤدي التخفيضات الإضافية للوظائف بـ"أمازون" لرفع العدد الإجمالي لديها، بحيث يتجاوز الخطط التي أعلنتها شركات كبرى أخرى مؤخرا، كما تمثل تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه، لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.

وقلصت شركات تكنولوجيا، مثل "ميتا بلاتفورمس" و"مايكروسوفت كورب"، آلاف الوظائف تأهبا لركود.

وستلغي "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، أكثر من 11 ألف وظيفة هذا العام.