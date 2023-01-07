وزير دفاع أوكرانيا يتحدث مجددا عما تبقى لدى روسيا من صواريخ

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمخطط إنفوغرافيك نشره الوزير الأوكرانى ، يوجد لدى روسيا 536 صاروخا استراتيجيا من مختلف الأنواع.

وحسب معطيات ريزنيكوف، تمثل هذه الصواريخ 19٪ من إجمالى ما كان لدى روسيا من هذه الأسلحة فى فترة ما قبل الحرب.

وقام الوزير كذلك بجرد وإحصاء " ما تبقى لدى روسيا من الصواريخ التكتيكية الروسية"، ووفقا له يبلغ هذا العدد 7310 (أو 78٪ من العدد الأصلي).

كذلك زعم وزير دفاع أوكرانيا بأنه بقى لدى روسيا، فقط 90 طائرة بدون طيار من طراز "غيران" (12٪).

قبل أسبوع، أدعى ريزنيكوف بأنه بقى روسيا لدى فقط حوالى 13٪ من الصواريخ لمجمعات "إسكندر"، وبأن روسيا لم تعد قادرة على إنتاج المزيد منها.