جدة - نرمين السيد - ووفقا لمخطط إنفوغرافيك نشره الوزير الأوكرانى ، يوجد لدى روسيا 536 صاروخا استراتيجيا من مختلف الأنواع.
وحسب معطيات ريزنيكوف، تمثل هذه الصواريخ 19٪ من إجمالى ما كان لدى روسيا من هذه الأسلحة فى فترة ما قبل الحرب.
وقام الوزير كذلك بجرد وإحصاء " ما تبقى لدى روسيا من الصواريخ التكتيكية الروسية"، ووفقا له يبلغ هذا العدد 7310 (أو 78٪ من العدد الأصلي).
كذلك زعم وزير دفاع أوكرانيا بأنه بقى لدى روسيا، فقط 90 طائرة بدون طيار من طراز "غيران" (12٪).
قبل أسبوع، أدعى ريزنيكوف بأنه بقى روسيا لدى فقط حوالى 13٪ من الصواريخ لمجمعات "إسكندر"، وبأن روسيا لم تعد قادرة على إنتاج المزيد منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير دفاع أوكرانيا يتحدث مجددا عما تبقى لدى روسيا من صواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.