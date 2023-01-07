العالم اليوم - الأسهم الأميركية تصعد بعد تباطؤ زيادات الأجور

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأميركية تصعد بعد تباطؤ زيادات الأجور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 09:16 صباحاً - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بدعم تقارير أفادت بأنه بالرغم من زيادة الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، تباطأت زيادات الأجور وانكمش نشاط الخدمات، مما هدأ المخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 2.28 بالمئة إلى 3895.08 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 2.56 بالمئة إلى 10569.29 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي أو 2.13 بالمئة إلى 33630.61 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.19 بالمئة، وناسداك المجمع 0.87 بالمئة، وداو جونز الصناعي 1.23 بالمئة.

وكانت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة أظهرت أن أرباب الأعمال أضافوا 223 ألف وظيفة في شهر ديسمبر، بأكثر مما توقعه الخبراء، فيما سجلت الأجور نموا أقل بقليل من المتوقع.

وعزز متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي مراهناتهم على أن المركزي الأميركي سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين في أول فبراير بعد ظهور بيانات الوظائف.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.