العالم اليوم - احتياطي النقد الأجنبي الصيني يرتفع إلى 3.1 تريليون دولار

انتم الان تتابعون خبر احتياطي النقد الأجنبي الصيني يرتفع إلى 3.1 تريليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 يناير 2023 09:16 صباحاً - ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في ديسمبر مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية، السبت.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين، وهي الأكبر في العالم، 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليون دولار التي توقعها استطلاع أجرته وكالة رويترز للمحللين و3.117 تريليون دولار في نوفمبر.

وارتفع اليوان 2.8 في المئة مقابل الدولار في ديسمبر بينما انخفض الدولار الشهر الماضي 2.3 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر.

وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وبعد انخفاضه 7.9 في المئة مقابل الدولار في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا.