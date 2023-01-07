وزيرا دفاع أمريكا وألمانيا يبحثان سبل تعزيز المساعدة الأمنية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا سبل تعزيز المساعدة الأمنية لأوكرانيا قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية المقرر انطلاقها فى مجينة رامشتاين الألمانية فى وقت لاحق من شهر يناير الجارى.





جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيرته الألمانية كريستينا لامبريشت.

ومن جانبه، أشاد أوستن بقرار ألمانيا تقديم المزيد من القدرات العسكرية لأوكرانيا، بما فى ذلك نظام باتريوت للدفاع الجوى ومركبات مدرعة من طراز ماردر.

واتفق وزيرا الدفاع على مواصلة التنسيق عن كثب مع الحلفاء والشركاء الآخرين بشأن الجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا.