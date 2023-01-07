اليابان: طائرة تهبط اضطراريا فى مطار بوسط البلاد بعد تهديد بوجود قنبلة‎‎

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة النقل فى بيان، نفلته وكالة أنباء"كيودو" اليابانية، أن الشرطة لم تعثر على عبوات ناسفة، لكن أصيب خمسة ركاب بجروح طفيفة أثناء إجلائهم عن طريق مزلجة قابلة للنفخ بالطائرة بعد وصولها إلى مطار تشوبو سنترير الدولى فى محافظة أيتشى فى حوالى الساعة 7:40 صباحًا بالتوقيت المحلى، ولم يتم إدخال أى شخص إلى المستشفى.

وقالت الشرطة المحلية فى محافظة تشيبا، حيث يقع مطار ناريتا إن التهديد صدر فى حوالى الساعة 6:20 صباحًا عندما تلقى مركز المعلومات فى مطار ناريتا مكالمة هاتفية من شخص قال إنه زرع قنبلة على طائرة جيت ستار، وذكر اسم الرحلة المحددة.

وأوضحت أن التهديد بوجود قنبلة جاء فى مكالمة هاتفية دولية من ألمانيا، حيث طالب المتصل بالتحدث مع "المدير" ، بحسب مصادر مطلعة رفضت ذكر هويتها وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة فوكوكا من مطار ناريتا بالقرب من طوكيو وتقل 136 راكبا وستة من أفراد الطاقم. فيما تم إغلاق المدرج مؤقتًا.