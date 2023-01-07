برايس: سفيرة أمريكا فى روسيا تبحث زيادة عدد طاقم السفارة لإصدار التأشيرات

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا لين تريسى ستحاول زيادة عدد الموظفين فى السفارة الأمريكية فى موسكو حتى تتمكن من تحسين الأداء، بما فى ذلك استئناف إصدار التأشيرات.





وأضاف برايس "سينصب تركيزها على توفير القيادة للسفارة للحفاظ على هذه العلاقة الثنائية فى فترة التوترات المتصاعدة بشكل غير عادى والعمل مع الحكومة الروسية لتحسين التوظيف فى منصة السفارة الأمريكية، حتى تتمكن سفارتنا من أداء الوظائف الأساسية، مثل إصدار التأشيرات"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "عندما يتعلق الأمر بخدمات التأشيرات، فإن عدم قدرتنا على تقديم خدمات التأشيرات فى روسيا يرجع إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الروسية، ففى أبريل 2021، جعلت الحكومة الروسية من غير القانونى لسفارتنا فى موسكو توظيف المواطنين الروس وموظفين من دول أخرى، وكان هذا القرار وحده يعنى أنه كان علينا فصل أكثر من 180 موظفا، وكان العديد من هؤلاء الموظفين سابقا فى القسم القنصلى حيث تتم عملية إصدار التأشيرات، وقد أثرت هذه التقليصات الكبيرة فى عدد الموظفين على عملياتنا فى جميع المجالات".

وفى حديثه عن العوامل المثيرة للقلق فى العلاقات الروسية-الأمريكية، قال برايس إنها قائمة طويلة جدا، بما فى ذلك العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت فى وقت سابق، أنها مستعدة للعمل بشكل بناء مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بأداء البعثات الدبلوماسية وإصدار التأشيرات للموظفين.