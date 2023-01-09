مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان: تشريعات لتسهيل التجارة مع بين مصر والأردن

جدة - نرمين السيد - تجرى تحركات رئاسية وبرلمانية فى الأردن، لترسيخ التعاون الثلاثى المشترك بين الدول المجاورة، وخاصّة مصر والعراق عبر سنّ التشريعات التى تسهل حركة البضائع والنقل والجمارك بين الدول الثلاث.





وأكد أحمد الصفدى رئيس مجلس النواب الأردنى، أن البرلمانات العربية أمام مسؤولية تذليل العقبات التشريعية أمام مشروعات التعاون الثلاثى بين عمان والقاهرة وبغداد.

وبحسب آية السيد مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، أن مجلس النواب الأردنى فى انعقاده الثانى ينفذ العديد من الأنشطة التى تتشارك مع توجهات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى إقامة تعاونات مشتركة مع الدول العربية المجاورة، والشراكة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن اللقاءات الرئاسية والبرلمانية مع ممثلى الدول المجاورة فى الفترة الماضية تأتى لترجمة الشراكات والأنشطة الاقتصادية والتجارية على أرض الواقع بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وأشارت إلى زيارة العاهل الأردنى الجزائر الشهر الماضى، موضحة أنه الهدف الأساسى منها تنشيط العلاقات التجارية مع الجانب الجزائرى.

وأوضحت "السيد" أن زيارة وزيرى الخارجية المصرى والعراقى الأردن منذ شهر ونصف الشهر، والتى تحدثوا فيها حول أهمية تطبيق هذه المشروعات على أرض الواقع، ومن أهم المشروعات وجود رابط نقل بين الدول الثلاث من أجل تعزيز طرق التجارة البينية.

وذكرت أن عمان تسعى لإقامة منطقة تجارة مع بغداد فى منطقة طريبيل على الحدود المشتركة بين البلدين، وهى قيد الإنشاء ويجرى العمل عليها فى العام الحالى.

كما تدرس الحكومة الأردنية إصدار قانون مشترك مع السلطات، المصرية حول نقل الشاحنات والناقلات والجمارك القادمة من وإلى مصر عبر ميناء نويبع والميناء البرى، لعمل تسهيلات للحركة التجارية.