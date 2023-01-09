«القاهرة الإخبارية»: قانون روسى جديد يجرم كل من يشكك بخرائط القرم

جدة - نرمين السيد - كشف حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، عن أن الحكومة الروسية أصدرت مرسومًا بقانون جديد، يُجرم كل من يشكك فى الخرائط التى حددتها الدولة الروسية، وتتضمن شبه جزيرة القرم.





وأضاف أن الحكومة الروسية أرادت من هذا القانون تجريم كل من يتحدث عن أن أراضى القرم غير روسية، وأنها جزء لا يتجزأ من روسيا.

وأوضح أن السلطات الروسية أكدت على أن المقاطعات الأربع التى ضمتها موسكو عن طريق الاستفتاء هى أراضٍ روسية بموجب القانون.

وتابع: "روسيا أوقفت جميع المفاوضات مع اليابان بخصوص أزمة جزر الكوريل، بعد اتخاذ اليابان خطوات عدائية غير دبلوماسية على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن "الجانب الروسى أقر بأن تلك الجزر تابعة لروسيا وأنه على اليابان فى حال أرادت استعادتها، الرجوع إلى المفاوضات مع روسيا".