العالم اليوم - حكيمي ومبابي يواصلان إجازتهما في مراكش المغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 06:22 مساءً - يواصل نجما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي وأشرف حكيمي، أخذ قسط من الراحة بعد خوض المونديال، فبعد زيارة مدينة نيويورك الأميركية، مؤخرا، ذهب الصديقان المقربان إلى مدينة مراكش المغربية.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن مبابي وحكيمي ارتادا مطعما معروفا في "الحي الشتوي" بمدينة مراكش المغربية التي توصف بعاصمة السياحة في المملكة.

وشمل برنامج أشرف وصديقه، زيارة منطقة طبيعية قرب مراكش تسمى "أكفاي" حيث توجد جبال وهضاب وأنهار، يمكن الاستمتاع بمناظر طبيعية.

ويوجد حكيمي بالمغرب، بينما تستعد مدينة القصر الكبير، شمالي المملكة، لأن تخصه باستقبال حاشد في ملعب المدينة، يوم الثلاثاء، تكريما لأدائه في مونديال قطر.

وكانت منتخب المغرب قد وصل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

وتنحدر والدة أشرف حكيمي، سعيدة موح، من مدينة القصر الكبير، بينما تعود أصول والده إلى مدينة واد زم، في وسط البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مبابي سيحضر حفل تكريم صديقه أشرف في مدينة القصر الكبير، حيث دعت البلدية السكان لأن يحجوا بكثافة لأجل تحية اللاعب واصفة إياه بـ"ابن المدينة البار".

وكان حكيمي ومبابي قد ذهبا، مؤخرا، إلى نيويورك، حيث حضرا مباراة في إطار الدوري المحترف لكرة السلة الأميركي، وسط تحية لهما على شاشة كبرى في الملعب.

وزار اللاعبان ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في نيويورك، وهما يرتديان غطاء للوجه، حتى يستمتعا بوقتهما، دون أن يتعرضا لإزعاج المعجبين وعدسات الفضوليين.