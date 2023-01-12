العالم اليوم - التضخم في الأردن يرتفع إلى 4.4 بالمئة في ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر التضخم في الأردن يرتفع إلى 4.4 بالمئة في ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 يناير 2023 12:22 مساءً - أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الخميس، أن معدل التضخم في ديسمبر ارتفع إلى 4.36 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم 0.13 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة الوقود والإنارة والنقل والايجارات من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 4.23 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فإن العام الماضي، شهد ارتفاعا بنحو 25.6 بالمئة في مجموعة الوقود والإنارة، و9.58 بالمئة في الثقافة والترفيه، و5.6 بالمئة في النقل، و4.3 بالمئة في الحبوب ومنتجاتها، و2.6 بالمئة في الإيجارات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة الأردنية في 2022 بنحو 2.7 بالمئة.

وقال صندوق النقد، نوفمبر الماضي، إن نمو الاقتصاد الأردني تسارع في 2022 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مدفوعا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.