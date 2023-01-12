روسيا: الغرب يستخدم أوكرانيا كدرع.. وكييف تتوهم أنها تستطيع استعادة القرم

جدة - نرمين السيد - وأضافت الحكومة الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كييف تتوهم أنها قادرة على استعادة القرم، مؤكدة أن الأسلحة الغربية لكييف تذهب للسوق السوداء.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.
كما وقع فى وقت سابق مرسوما بشأن منح جواز السفر لسكان "المناطق الجديدة"، يسمح لسكان دونيتسك، ولوجانسك، وزابوريجيا، وخيرسون، بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسى، مع مراعاة إعلان عدم رغبتهم فى حمل الجنسية الأوكرانية، وذلك بعد ضم هذه المناطق إلى موسكو.
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