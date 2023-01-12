الكرملين: لا خطط للقاء بوتين مع مدير وكالة الطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - يُذكر أن جروسى أعلن فى وقت سابق أنه سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، وأنه يرغب بعد ذلك فى زيارة روسيا.
ويُشار إلى أن آخر مرة التقى فيها بوتين وجروسى كانت فى أكتوبر فى مدينة سان بطرسبرج الروسية.
ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية العلاقات مع الرئيس الروسى بأنها "ذات أهمية بالغة" بالنظر إلى ضمان سلامة منشآت الطاقة النووية، بما فى ذلك محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
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