القاهرة الإخبارية: حكومة نيبال تبدأ التحقيق فى حادث سقوط الطائرة

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم خطوط طيران "ياتى" الجوية فى نيبال سودارشان بارتاولا، قد أعلن اليوم الأحد، تحطم طائرة ركاب على متنها 72 راكبا فى منطقة "كاسكى" فى "بوكارا".

وقال "بارتاولا" - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد - إن الطائرة كانت قادمة من العاصمة النيبالية كاتمندو، ومتجهة إلى مدينة "بوكارا" وعلى متنها 68 راكبًا وطاقم ضيافة مكون من 4 أشخاص، عندما تحطمت بين المطار القديم ومطار بوكارا الدولى.

وأضاف أن عملية الإنقاذ جارية، ولكن لا يعلم حتى الآن ما إذا كان هناك ناجون.