خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الأزمة الاقتصادية سبب الإضرابات فى بريطانيا

وأكد كايد عمر، فى حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الأزمة الاقتصادية هى السبب وراء إضراب الممرضات وسائقى الإسعاف فى بريطانيا، ما أثر بشكل سلبى على القطاع الصحى، وتمثل ذلك فى إلغاء مواعيد طبية للمرضى وعدم وصول سيارات الإسعاف لهم فى الوقت المناسب.
ورأى المحلل الاقتصادى، أن تلك الإضرابات تشكل خطرًا على حياة المواطنين البريطانيين، لافتًا إلى أن تقارير رصدت المدة التى تصل فيها سيارات الإسعاف إلى المرضى، وأنها لا تقل عن 90 دقيقة، ما يتسبب فى وفاة بعض الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة أو إنعاش صحى.
وأكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أدى إلى عزوف الأطباء عن العمل فى إنجلترا كما تعود الشعب البريطانى. وأوضح أن حكومة ريشى سوناك لديها خطة للخروج من هذه الأزمة، ووعد بخفض الوقت لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، فالحكومة البريطانية ليس أمامها سوى رفع أجور موظفى القطاع الصحى كافة.
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