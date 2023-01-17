خبير اقتصادى لـ«القاهرة الإخبارية»: العالم يمر بمرحلة تدمير اقتصادى ممنهج

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أكثر من 140 مليون شخص على مستوى العالم أصبحوا دون عمل عقب جائحة كورونا، إضافة إلى تعطل محركات الإنتاج والتجارة العالمية وسلاسل الإنتاج.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تعد سببًا رئيسيًا فى الأزمات الاقتصادية التى تضرب العالم، وهو ما يستدعى تدخل المهتمين بمسألة التشغيل بإعادة تدوير محركات الإنتاج خاصة فى الدول الفقيرة.

وأوضح «الرحيلى» أن العولمة أثبتت فشلها فى إعادة تقسيم الثروة العالمية بشكل عادل، وهو ما يتضح فى ارتفاع أعداد الفقراء وارتفاع نسب البطالة أخيرًا.

وتابع أن الحل يكمن فى إنشاء صناديق خاصة من قِبل منظمات العمل الدولية لحماية الفئات الهشة وملايين العمال الذين طالتهم أزمة البطالة.