مديرة صندوق النقد الدولى تؤكد مواصلة دعم مسار التفاوض مع تونس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أمس الثلاثاء مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولى ضمن أعمال اليوم الثانى من فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بـ دافوس فى سويسرا.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى - وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية اليوم - إنها تتفهم الصعوبات التى تواجه تونس والناجمة، عن جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية مشيدة "بقدرة البلاد الكبيرة على الصمود" إزاء هذه التحديات الكبرى.
كما وصفت رئيسة الحكومة التونسية المحادثة مع جورجيفا "بالإيجابية" باعتبار أن المسؤولة الأولى عن هيكل التمويل الدولى، نوهت بالتمشى والإصلاحات التى انخرطت فيها الحكومة التونسية.
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