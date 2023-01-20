الأزمة الاقتصادية تضرب أمريكا.. صدام بين البيت الأبيض والكونجرس

جدة - نرمين السيد - قالت نائبة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أوليفيا دالتون، أمس الخميس، إنه لن تكون هناك أى مفاوضات بشأن سقف الدين فى الولايات المتحدة، رافضة دعوات الجمهوريين لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية.





وفى تصريحات أطلقتها نائبة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض على متن طائرة الرئاسة، أمس الخميس، أكدت دالتون بأنه "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين، وأنه يجب على الكونجرس معالجة المسألة دون شروط كما فعل ثلاث مرات فى عهد الرئيس الجمهورى السابق دونالد ترمب".

وتعيش الولايات المتحدة الأمريكية معركة سياسية واقتصادية بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونحرس بسبب سقف الدين، الأمر الذى سيؤدى حتمًا إلى خفض التصنيف الائتمانى لأمريكا، وإجبارها على تخفيضات فى الإنفاق المحلى والعسكرى.

ومن جانبه، حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فى بيان، من أن "سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأمريكية ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدى الجمهوريين".

ووصل حد الاقتراض فى الولايات المتحدة حد الـ31.4 تريليون دولار، أمس الخميس، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين الجمهوريين والديمقراطيين فى مجلس النواب، ما ينذر بأزمة مالية فى غضون بضعة أشهر.