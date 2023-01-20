باحث دولى يكشف تفاصيل زيارة مدير المخابرات الأمريكية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سعيد سلام، الباحث الدولى، إن زيارة مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، إلى العاصمة الأوكرانية كييف جاءت فى إطار التنسيق بين أمريكا وحلفائها مع أوكرانيا، فى الدفاع عن نفسها ضد هجمات روسيا.





وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، عبر "سكايب"، أوضح الدكتور سعيد سلام، أن الأهداف التى تم إعلانها رسميًا من خلال تلك الزيارة لم تكن تحتاج إلى هذه الزيارة من الأساس، وإنما كان يمكن مناقشتها عبر الهاتف أو أى وسيلة أخرى. وأضاف: "أعتقد أن الأهداف الحقيقية من هذه الزيارة الأخيرة، هى وضع اللمسات الأخيرة، على العملية الهجومية التى تحضر لها أوكرانيا ضد روسيا خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة". وتابع، أن هذه العملية لن تكون اعتداء ضد روسيا، بينما ستكون على الأراضى الأوكرانية المحتلة، لتحريرها من الاحتلال الروسى حد وصفه.

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