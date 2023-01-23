الكويت تعلن خفض ربح القطاع الخاص فى الأدوية والمستحضرات الصيدلانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، خفض هامش الربح المسموح به فى أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة بالقطاع الصحى الأهلى، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، قال أحمد العوضى، وزير الصحة الكويتى، إنه أصدر قرارًا بخفض هامش الربح على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 5%، موضحًا أن القرار تضمن إلغاء قرار وزارى آخر سابق صدر فى 2013، بشأن تحديد الربح فى ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة فى البلاد. وأشار إلى أن هامش الربح للوكيل المحلى والصيدلية، يشمل جميع المصاريف الإدارية، وكل ما ينفق على الأدوية والمستحضرات المستوردة، نظير استلامها وتخليصها وحفظها، منذ وصولها للميناء حتى تسليمها للمستهلك.

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