العالم اليوم - فيديو.. صاروخ يصيب سفينة تركية في ميناء خيرسون الأوكراني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يناير 2023 07:24 مساءً - أظهر مقطع مصور صاروخا يصيب سفينة شحن مملوكة لتركيا في ميناءمدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت شركة آمبري للأمن البحري إن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة "توزلا"، مما تسبب في نشوب الحريق. وأظهرت اللقطات المصورة ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة.

والسفينة التي ظلت عالقة في الميناء منذ فبراير 2022 تديرها شركة "جايلي شيبينغ".

وقال مصدر ملاحي إن هناك 12 سفينة تركية متوقفة في الموانئ الأوكرانية ومنها خيرسون، وأن هذه السفن غير مشمولة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

ونقلت رويترز عن المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن "هجوما وقع مساءأمس (الثلاثاء)، على الميناء على الأرجح، وإن عبوة ناسفة أصابت السفينة فيمايبدو (...) والسفن التركية في خيرسون يديرها الحد الأدنى من أفرادالطاقم، لذا لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح".