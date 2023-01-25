مبارك المهدى لـ القاهرة الإخبارية: نريد فتح الطريق أمام اتفاق مع كل الأحزاب

جدة - نرمين السيد - قال مبارك الفاضل المهدى رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس تحالف التراضى الوطنى، إن الحزب يريد أن يشارك فى فتح الطريق أمام اتفاق مع جميع الأحزاب، مشيرا إلى أنه يصعب تنفيذ هذا الحل عمليا بسبب ما وصفه بـ"الاحتكار" من جانب بعض الأطراف للعملية السياسية، وبالتالى فإن الاتفاق السياسى الإطارى غير قابل للتعدد.





وأضاف المهدى خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "من يفتح الباب؟ خاطبنا البرهان ومحمد حمدان دقلو وخاطبنا الآلية الثلاثية، ولم يرد علينا أحد، وللأسف فإن الاتفاق الإطارى لا يتم تنفيذه فى الواقع، كما خاطبنا المبعوث الأممى ولم يرد علينا". وتابع رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس تحالف التراضى الوطنى، أن مبعوث الاتحاد الأفريقى أعلن إصراره على عدم عزل أى طرف، ولكن المبعوث الأممى متحكم فى العملية الانتقالية، لذلك طلبت حكومة السودان من الأمين العام للأمم المتحدة ان يسحبه، واصفا إياه بـ"الرجل المتعنت" الذى يصر على آرائه وغير قادر على التعاون مع الآخرين، ولا خبرة لديه.

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