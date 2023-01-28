العالم اليوم - عامل نظافة مغربي يوثق عمله بفخر ويعرض موهبته على المنصات

انتم الان تتابعون خبر عامل نظافة مغربي يوثق عمله بفخر ويعرض موهبته على المنصات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 06:16 مساءً - نال عامل نظافة شاب في المغرب، شهرة واسعة، مؤخرا، بعدما حرص على توثيق عمله اليومي، وعرض موهبته في مجال الغناء، قائلا إنه يريد غرس ثقافة العمل لدى الشباب وعدم الخجل لدى الإقبال على مورد من موارد الرزق.

ويحظى الشاب محفوظ لعفر، بمتابعة أكثر من 300 ألف شخص على فيسبوك، وما يزيد عن مئة ألف على منصة "إنستغرام"، إضافة إلى 77 ألف مشترك على موقع "يوتيوب".

ويقدم محفوظ الذي يعمل في مدينة تمارة، جنوبي العاصمة الرباط، يومياته في العمل، فيصور المصاعب التي تعترضه مع زملائه، مثل إزالة القمامة في الأيام الماطرة.

ويشير عامل النظافة الشاب إلى أدق التفاصيل، مثل تقديم بقايا الطعام الموجودة في القمامة للحيوانات الضالة، من باب العطف عليها، قبل تنظيف كل شيء.

يقول محفوظ في مقاطع الفيديو إنه معتز بعمله، ولا يجد أي حرج في تصوير نفسه وهو يؤدي العمل المضني، في حين يحرص كثيرون على تسخير منصات التواصل الاجتماعي لأجل الظهور في أبهى حلة والتباهي بالألبسة أمام الآخرين.

ويؤكد أنه يريد غرس ثقافة العمل والكد لدى الشباب، وتكريس ثقافة أن الشغل ليس عيبا ما دام شريفا يدر الدخل من عرق الجبين.

واستطاع محفوظ أن ينال متابعة واسعة، حتى صار مقطع الفيديو الواحد يحقق مشاهدات بمئات الآلاف، وسط ثناء على شجاعته وثقته في نفسه.

ولا تقتصر موهبة محفوظ على صناعة المحتوى، فهو ذو صوت جميل أيضا، ويحرص على أداء عدد من الأغاني وطرحها عبر قناته في يوتيوب.

وفي عمله الأخير، طرح محفوظ أداءه لأغنية "قولو ليها تنساني"، وهي أغنية تعود في الأصل لمطرب شعبي آخر يعرف بيونس البولماني.

وصار محفوظ الذي ينحدر في الأصل من مدينة آسفي، يتوقف في الشارع لأجل التقاط الصور مع معجبيه، قائلا إنه يطمح إلى المزيد، بينما يواصل عمله حاليا مع شركة مختصة في النظافة بمدينة تمارة، بعيدا عن أهله.