جدة - نرمين السيد - وقال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن المجتمع الدولى مُطالب بالتحرك؛ من أجل تحكيم القانون الدولى، لمنع مزيد من التوتر، مؤكدًا أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن التوترات الحالية، بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى.
وأضاف الهباش، أن فلسطين تتحرك على مستوى المنظمات الدولية كافة، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أفسدت مناقشات مجلس الأمن للمطالب الفلسطينية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن مطلق النار فى حى سلوان، قد قُتل خلال الحادث، كما تم إغلاق منافذ الحى كافة، من قبل قوات الاحتلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الرئيس الفلسطينى: المجتمع الدولى مطالب بالتحرك لمنع التوترات بالقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.