شرطة الاحتلال تعتقل 42 فلسطينيا من أقارب منفذ هجوم القدس

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشرطة الإسرائيلية - فى بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى- إلى أنها أجرت مداهمات ليلية فى قرية منفذ العملية الفلسطينى، ما نتج عن القبض على 42 آخرين من أفراد عائلته وأصدقائه ومعارفه.
وأضافت الشرطة أن المحققين سينظرون ويدرسون فى أى علاقة محتملة بين منفذ العملية وأقربائه وأصدقائه بحثا عن أى تورط محتمل فى هجوم القدس.
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