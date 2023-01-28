عاجل.. موسكو: أوكرانيا تسببت بمقتل 14 شخصا فى ضربة على مستشفى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل يومين، مقتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين فى مدينة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير أربعة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز (M777) وإسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية.
وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بمدينة دونيتسك، ودمرت فى اتجاه خيرسون 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاوتزر من طراز "جفوزديكا" ورادارين أمريكيين.
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