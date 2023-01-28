إغلاق عشرات المصانع فى فرنسا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - اضطر عدد من المصانع فى فرنسا لإغلاق أبوابه بشكل تام، بسبب أزمة الطاقة التى تعانى منها أوروبا، حيث تضاعفت أسعار الغاز والكهرباء بشكل كبير، ما اضطرا عدد آخر من المصانع لتعليق أعماله.





ومن بين المصانع التى أعلنت إغلاق أبوابها هو مصنع "كوفيجو" للمنتجات الغذائية، ومصنع "دوراليكس" للصناعات الزجاجية، الذى عانى من ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة اللازمة لتذويب الزجاج قبل صبه فى قوالب جاهزة لصنع أوان هى المنتج الأشهر لهذه العلامة التجارية.

وحسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" قال لويس لاكونا، مدير مصنع دوراليكس: "شبح الإغلاق بات يهدد صناعة السيارات التى تضررت بسبب التضخم وضعف المبيعات ونقص قطع الغيار والتوجه نحو السيارات الكهربائية، إضافة إلى أزمة الطاقة، وهو ما أدى إلى تعالى أصوات النقابات مطالبة بحماية العمال".

وقال فابريس كودور، الناطق باسم نقابة العمال فى قطاع الطاقة: "الحكومة الفرنسية خصصت 24 مليار يورو عام 2022 45 مليارا فى 2023 لحماية المستهلك فى فرنسا من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن هذه الإجراءات تنطبق على الأسر لا على المصانع والشركات التى تعانى من تضاعف تكلفة فواتير الكهرباء والغاز لدرجة أثقلت كاهلها".

وتواجه الكثير من المصانع الفرنسية، التى تحاول ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وسط خشية من تواصل الأزمة وتسببها بخسائر إضافية، عددا من الأزمات بداية من أزمة إمدادات الطاقة إلى التضخم وتراجع القدرة الشرائية.