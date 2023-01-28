تهديد جديد بوجود قنبلة فى مترو العاصمة تايوان.. وتعزيزات للشرطة

جدة - نرمين السيد - وقال مترو تايبيه إن التهديد الذى أفاد بوجود "قنبلة على الرصيف"، تم تلقيه عبر صندوق بريد خدمة العملاء اليوم، مضيفًا أنه كان أحد التهديدات العديدة المماثلة التى تلقتها الشركة مؤخرًا، وفق ما نقلته وكالة الانباء المركزية التايوانية.

وأضافت هيئة مترو تايبيه أنها أبلغت -على الفور- مركز التحكم فى العمليات والشرطة، التى تقوم بدوريات عقب التهديد.

وتابعت أن الشرطة عززت عمليات التفتيش على أرصفة مترو الأنفاق والمراحيض والمناطق التى تحتوى على معدات إطفاء الحرائق.

وقالت الشرطة إنها تشتبه فى أن الشخص الذى كتب الرسائل هو "مواطن صينى"، وكان طالبًا فى تايوان، لكنه غادر البلاد العام الماضى، دون تقديم أى معلومات أخرى.

وأوضحت الشرطة أن مثل هذه التهديدات عبر الإنترنت عادة ما تكون خدعة أو مقلب، وحث عامة الناس على التزام الهدوء حيث تخصص الشرطة موارد كبيرة للتحقيق فى القضية.

جدير بالذكر أن مترو العاصمة تلقى تهديدا بوجود قنبلة على أحد الأرصفة أمس الجمعة أيضا.