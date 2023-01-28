عاجل.. القاهرة الإخبارية: محاولة تنفيذ عملية دهس فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، قامت بتحييد منفذ محاولة الدهس دون إصابات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، فى وقت سابق اليوم السبت، إنه تم تعزيز قوات الأمن بجميع أنحاء البلاد. كما رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب لأعلى مستوى. وبحسب صحيفة "أكسيوس"، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، اعتقال عائلات منفذى العمليات، واقترح منح تراخيص السلاح لمواطنى دولة الاحتلال الإسرائيلى. وفى وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عرض تقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لإسرائيل خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وذلك عقب عملية القدس التى أدت لمقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

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